Ярославль, 8 декабря 2021, 16:40 — REGNUM Комиссия муниципалитета Ярославля по экономике выступила против планов мэрии продать АО «Ярославльлифт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мэрия планирует приватизировать предприятие в 2022 году. Но депутаты выступили резко против этого решения. Они говорили о том, что «Ярославльлифт» работает с прибылью, кроме того, несёт социальную функцию.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Валерия Мусатова попыталась сказать, что городское предприятие лифтами управляет неважно.
Но депутаты с этим не согласились, заявив, что «Ярославльлифт» работает хорошо. Проблем с лифтами в городе нет.
Депутаты обратили внимание на то, что благодаря программе капремонта в городе отремонтированы 560 лифтов. В этой ситуации лифтовое хозяйство города выглядит крайне привлекательно.
Кроме того, предприятие работает как управляющая компания, обслуживая в том числе дома, от которых отказались частники.
В итоге комиссия проголосовала за то, чтобы исключить «Ярославльлифт» из плана приватизации 2022 года. Окончательное решение должно быть принято на заседании муниципалитета.
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