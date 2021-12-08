Ярославль, 8 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Комиссия муниципалитета Ярославля по экономике выступила против планов мэрии продать АО «Ярославльлифт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Лифт

Мэрия планирует приватизировать предприятие в 2022 году. Но депутаты выступили резко против этого решения. Они говорили о том, что «Ярославльлифт» работает с прибылью, кроме того, несёт социальную функцию.

«Ладно если бы убыточное было предприятие, говорить нечего, мы его выставляем на продажу и пусть кто хочет покупает. Самое главное здесь всё-таки безопасность горожан», — сказал депутат Вадим Канашкин.

«Это предприятие своего рода монополист и если мы сейчас отдаём в неизвестные руки, то мы неизвестно что получим, — сказал Константин Шлапак.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Валерия Мусатова попыталась сказать, что городское предприятие лифтами управляет неважно.

«Я лично живу в доме, который обслуживает «Ярлифт». Честно, жители устраивают забастовки каждый день. Утром выходишь на работу, лифт работает. Вечером приходишь — он не работает. Работы мы не видим. Говорю уже как житель», — сказала Мусатова.

Но депутаты с этим не согласились, заявив, что «Ярославльлифт» работает хорошо. Проблем с лифтами в городе нет.

«Валерия Александровна, не надо счёты личные сводить таким образом, внесение в план приватизации, не надо это, это очень опасно», — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Депутаты обратили внимание на то, что благодаря программе капремонта в городе отремонтированы 560 лифтов. В этой ситуации лифтовое хозяйство города выглядит крайне привлекательно.

У нас есть крайне печальный опыт, когда мы достаточно преуспевающие предприятия муниципальные видели, как они доводили до банкротства, потом продавали за копейки, а потом мы получали большие проблемы в городе. То, что в Ярославле лифты не падают, у нас даже в Москве падают, это заслуга прежде всего предприятия. Предприятия муниципального», — сказал Константин Шлапак.

Кроме того, предприятие работает как управляющая компания, обслуживая в том числе дома, от которых отказались частники.

В итоге комиссия проголосовала за то, чтобы исключить «Ярославльлифт» из плана приватизации 2022 года. Окончательное решение должно быть принято на заседании муниципалитета.