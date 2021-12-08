Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал ситуацию с коронавирусом в областном центре относительно стабильной и контролируемой.

Здание администрации Ростова-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«Ситуация с коронавирусом в Ростове — относительно стабильная. Находится на нашем постоянном контроле», — написал он в Instagram. Логвиненко привёл некоторые статистические данные, согласно которым ежедневно тест на коронавирус сдают порядка 4 тыс. человек. Нагрузка на ковидные госпитали снизилась до 63%, свободными остаются 56% провизорных коек. Участие в прививочной кампании против COVID-19 приняли более 680 тыс. горожан.