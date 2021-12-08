Москва, 8 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил воинские звания генерал-полковников заместителю главы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову, начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому и заместителю главкома ВКС Андрею Юдину, сообщает 8 декабря официальный сайт правовой информации.

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров и Владимир Путин

«Присвоить воинские звания … генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу», — написано в тексте президентского указа, опубликованного 8 декабря.

В рамках этого же указа шестеро военнослужащих ВС России получили воинские звания «генерал-лейтенант», 11 военнослужащих — звание «генерал-майор», четверым военнослужщим ВМФ России присвоены звания «контр-адмирал».