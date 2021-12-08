Рига, , 16:35 — REGNUM

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Население Латвии довольно беспечно относится к своему здоровью, это самым негативным образом сказывается на них в период серьезных испытаний вроде эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом депутат парламента страны и экс-министр здравоохранения Анда Чакша заявила в интервью латвийскому «Радио 4».

По ее мнению, отношение латвийцев к своему здоровью лучше всего иллюстрируется ситуацией с приглашениями на оплаченную государством маммографию (исследование молочных желез, которое позволяет в том числе выявить злокачественные новообразования): на процедуру приходят лишь 40% обладательниц таких приглашений.

Политик считает, что безалаберное отношение к здоровью латвийцев построено на ошибочной уверенности, что кто-то придет и позаботится о них вместо них самих. По ее словам, это отношение может быть одной из причин, почему коронавирус уже унес жизни более 4300 жителей страны.

«Мы знаем, что смертность от Covid-19 очень связана с побочными заболеваниями. И если мы в целом смотрим на население, то у очень многих есть такие побочные заболевания, которые связаны с нездоровым образом жизни — курением, употреблением алкоголя, малой физической нагрузкой», — отметила Чакша.

«Мы видим, что более чем у 80% умерших от Covid-19 было какое-то хроническое заболевание», — подчеркнула бывший министр здравоохранения Латвии.