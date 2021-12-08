Вологда, 8 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Депутаты Вологодского заксобрания приняли во вт ором чтении проект бюджета на 2022 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, бюджет имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития.

Bvp65 Ансамбль Вологодского кремля

Согласно документу, доходы региона в 2022 году составят 106,6 миллиарда рублей, расходы 110,1 миллиарда, дефицит — 3,5 миллиарда рублей.

«По уровню доходов бюджет превышает допандемийные показатели. На каждый год бюджет сформирован на отметке выше 100 млрд рублей. Для сравнения напомню, что в 2011 году доходная база составляла 50 млрд рублей. Мы проделали колоссальный путь за эти десять лет, чтобы диверсифицировать нашу экономику и прийти к такому результату, — заявил губернатор региона Олег Кувшинников. — Во-вторых, более 60% расходной части бюджета — это затраты на социальную сферу, а значит, на благополучие и повышение качества жизни вологжан. Здесь и повышение качества медицины, развитие системы образования, гарантированные социальные выплаты людям старшего поколения, а также поддержка семей с детьми».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ВРП в Вологодской области превысил 820 млрд рублей.