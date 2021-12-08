Киев, , 16:37 — REGNUM Вооружённые силы Украины нуждаются в значительно большем финансировании, чем теперешнее, заявил 8 декабря украинский министр обороны Алексей Резников в интервью «Армия Информ». По его словам, финансирование сейчас остаётся в пределах 15−20% от необходимого.

Блицкриг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM) получили на вооружение 28 млрд гривен, вместе с госгарантиями пусть будет 40 млрд». Резников «Условно, сейчас мы (минобороны Украины — прим.) получили на вооружение 28 млрд гривен, вместе с госгарантиями пусть будет 40 млрд».

При этом украинский военный чиновник заявил, что этой суммы совершенно недостаточно, ведь только на уже согласованные программы ведомству необходимо каждый год 230−250 млрд гривен.

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По его словам, на Украине нет современной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Нет ни мощного флота, ни береговой обороны. Чтобы «не отставать» от других стран, «нужна боевая авиация», вложений требует и «ракетная программа».

Также он заявил, что необходимо инвестировать «в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ (автоматизированные системы управления — прим.ИА REGNUM), робототехнику». Нужен и другой уровень специалистов, нужно другое их обеспечение.

Резников «Если поднять его на 30%, то понадобится дополнительно 18 млрд гривен в год. Пока таких средств нет».

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