Пенза, 8 декабря 2021, 18:48 — REGNUM В Каменском районе Пензенской области вынесли приговор суда за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Вырубка леса
Вырубка леса

Обвиняемому за совершение незаконной рубки лесных насаждений на территории Белинского лесничества в объёме 4,6 куб. метров назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Также ему предстоит возместить причинённый ущерб лесному хозяйству в размер более 1,1 млн рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы и штраф до трёх млн рублей, напомнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, В Пензенской области с 10 по 31 декабря пройдут рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. На территории региона будут определены контрольно-пропускные посты с целью выявления незаконного провоза и приобретения деревьев хвойных пород и наборов хвойных веток.

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