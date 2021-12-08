Пенза, , 18:48 — REGNUM В Каменском районе Пензенской области вынесли приговор суда за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Вырубка леса

Обвиняемому за совершение незаконной рубки лесных насаждений на территории Белинского лесничества в объёме 4,6 куб. метров назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Также ему предстоит возместить причинённый ущерб лесному хозяйству в размер более 1,1 млн рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы и штраф до трёх млн рублей, напомнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, В Пензенской области с 10 по 31 декабря пройдут рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. На территории региона будут определены контрольно-пропускные посты с целью выявления незаконного провоза и приобретения деревьев хвойных пород и наборов хвойных веток.

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