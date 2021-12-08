Липецк, 8 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Липецкой области летом 2022 года в Грязинском районе на берегу Матырского водохранилища откроется единый кластер лагерей для отдыха и оздоровления детей. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, лагеря «Чайка», «Ёлочка» и «Орлёнок» будут объединены одной территорией и инфраструктурой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Глава Липецкой области уделяет постоянное внимание вопросам организации летней оздоровительной кампании.

«Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем. Кроме того, необходим, безусловно, и выраженный оздоровительный эффект», — заявил Артамонов.

Благоустройство комплекса уже началось — территорию огородили, появился единый пульт охраны с видеоконтролем и навигационным табло. На площади в 37 гектаров произвели зонирование. Это позволит создать продуманное и удобное для отдыха детей пространство. В культурно-развлекательной зоне построят современную многофункциональную арт-площадку и амфитеатр. Здесь будут проводить межлагерные мероприятия, например, концерты творческих коллективов, создавать театральные постановки. В зоне спорта и активного отдыха будут открыты каток с искусственным льдом, велосипедная трасса, скалодром, троллейный спуск. Планируется строительство крытого тира. Зона отдыха у воды будет оснащена необходимым спортивным оборудованием, площадками для пляжного волейбола и архитектурными формами. Сейчас в сосновом бору уже разместили веревочный городок, площадки для лазертага, полосы препятствий и другие активности. Это необходимо для проведения в оздоровительных лагерях профильных смен оборонно-спортивной и военно-патриотической направленностей.

Реализация проекта позволит увеличить наполняемость учреждений, повысить уровень их безопасности. Руководит кластером областной Центр развития детского отдыха. В него входят еще четыре лагеря: «Лукоморье», «Олимп», «Берёзка» и «Альбатрос».