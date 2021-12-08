Таллин, , 16:27 — REGNUM

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ситуацию на рынке электроэнергии в Северной Европе определяют потребители, это уникальная ситуация, в которой свою роль сыграл ремонт энергомощностей. С таким необычным объяснением причин рекордных цен на энергоносители в Эстонии выступил член совета госкорпорации «Эстонская энергия» (Eesti Energia) Эйнари Кизель.

В интервью портралу err.eeон сообщил следующее: «Мы оказались в ситуации, когда впервые в истории электрической биржи Северных стран рыночную цену устанавливают потребители. Производители больше не в состоянии предложить рынку столько, сколько ему требуется, и потребители определяют уровень цен».

Кроме того, добавил он, многие энергомощности сейчас находятся на продолжительном ремонте: «Сильных холодов в этот период года не было последние 15 лет, поэтому ремонтные работы были запланированы на декабрь. В Прибалтике таким образом из производства выпало около 1000 мегаватт, что позволило бы, к примеру, покрыть две трети потребления в Эстонии».

Кизель подчеркнул, что сейчас для исправления ситуации ничего сделать нельзя, кроме одного — потребители сами начнут сокращать свое энергопотребление.

«Есть вариант сокращения потребления потребителями. Если посмотреть сегодняшние данные по потреблению, то в часы самых высоких цен потребление в Эстонии снизилось на 10%. Поскольку около 40% потребителей покупают электричество по биржевым ценам, то покупатели электричества по биржевым ценам сократили потребление примерно на 20%», — отметил член совета Eesti Energia Эйнари Кизель.