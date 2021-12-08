Москва, , 16:25 — REGNUM Российские истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа выполнили сопровождение французских военных самолетов, обнаруженных над Черным морем, сообщает 8 декабря Национальный центр управления обороной РФ.

Черное море, Крым. Вид из космоса The SeaWiFS Project

Истребители были подняты в воздух для идентификации целей и недопущения нарушения границы России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — указано в сообщении.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — уточняют российские военные.

После разворота французских военных самолетов в сторону от границы России истребители Су-27 вернулись на свою базу.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отмечает российский Национальный центр управления обороной.

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