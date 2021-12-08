Елец, Липецкая область, , 16:24 — REGNUM Физкультурно-оздоровительный центр «Воргол» в Елецком районе Липецкой области 9−12 декабря соберет сильнейших самбистов из всех регионов Центрального федерального округа. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, там пройдут чемпионат и первенство ЦФО по самбо, а также чемпионат округа по боевому самбо. По итогам состязаний лучшие спортсмены примут участие в чемпионате и первенстве России.

Липецкая область примет чемпионаты и первенство ЦФО по самбо Липецкаяобласть.рф

Соревнования чемпионата и первенства ЦФО по самбо пройдут 10 декабря, начало в 10:00. Поединки чемпионата по боевому самбо состоятся 12 декабря, старт также в 10:00.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов, которые отстаивают честь региона и страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области — в лидерах спортивного движения», — отметил Игорь Артамонов.

Турниры пройдут без привлечения зрителей. Участникам старше 18 лет необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или справку о противопоказании к вакцинам.