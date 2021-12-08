Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области разработают программу по предоставлению специальных пособий детям с целиакией — наследственным аутоиммунным заболеванием пищеварительного тракта. Такое поручение областному минсоцотношений дал губернатор Алексей Текслер.

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Всего в регионе насчитывается 71 такой ребёнок. Ещё у 169 этот диагноз под подозрением.

Всего же в регионе проживают 2111 школьников, которым нужна специальная диета. В их число входят дети с целиакией, сахарным диабетом и аллергопатологией.