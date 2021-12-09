Калуга, 9 декабря 2021, 11:06 — REGNUM В Калуге 8 декабря на заседании городской думы депутаты приняли решение учредить памятную медаль «80 Лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.
Медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны военной службы, несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, внёсшие большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, добившиеся значительных успехов в области образования, культуры и искусства, реализующие общественно-полезную деятельность, направленную на увековечении памяти о Великой Отечественной войне. Также медаль будет вручаться членам государственных и общественных организаций, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодёжи, поддержки и защиты интересов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий и ветеранов военной службы.
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