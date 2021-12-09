Калуга, , 11:06 — REGNUM В Калуге 8 декабря на заседании городской думы депутаты приняли решение учредить памятную медаль «80 Лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Памятная медаль «80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» Иллюстрация пресс-службы городской Думы Калуги

Медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны военной службы, несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, внёсшие большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, добившиеся значительных успехов в области образования, культуры и искусства, реализующие общественно-полезную деятельность, направленную на увековечении памяти о Великой Отечественной войне. Также медаль будет вручаться членам государственных и общественных организаций, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодёжи, поддержки и защиты интересов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий и ветеранов военной службы.

«30 декабря исполнится 80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Это дата завершит целый год юбилеев в нашем городе. Я благодарен своим коллегам — депутатам Андрею Иванову и Константину Сотскову, выступившим с этой замечательной инициативой — учредить медаль и отметить ветеранов, блокадников, малолетних узников и всех тех, кто способствует сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне», — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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