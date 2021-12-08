Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 655 человек, сообщает региональный оперштаб 8 декабря. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM.

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Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (188), Таганроге (39), Шахтах (37), Волгодонске (28), Новочеркасске (22), Аксайском (18), Миллеровском (16) районах, а также Новошахтинске, Азовском, Красносулинском и Неклиновском районах (по 15). 23% заразившихся — пожилые люди, более 6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 180 762 носителя коронавируса. Выздоровели 154 812 человек.

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