Баку, , 16:17 — REGNUM Приграничные позиции Азербайджана 8 декабря обстреляли с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стрельба велась «без какой-либо на то причины» из стрелкового оружия с 14.35 до 15.30 по местному времени (с 13.35 до 14.30 мск). Под обстрел попали позиции в селе Зяйлик Кельбаджарского района.

«Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в целях подавления противника. Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской армии нет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Азербайджане до 9 декабря проходят учения военных лётчиков. В них принимают участия инструкторы сил НАТО.

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