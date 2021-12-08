Афины , 8 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с коллегой из Австралии Марис Пейн, сообщает МИД в Twitter 8 декабря.

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Пейн проводит свой первый официальный визит в Афины.

«Греция и Австралия работают над дальнейшим углублением своей дружбы и сотрудничества, опираясь на свою твердую приверженность фундаментальным ценностям и принципам и на тесные связи между людьми», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.