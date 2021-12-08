Тула, , 16:15 — REGNUM Официальный паблик Тульской области стал лауреатом ежегодной Национальной премии лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета». 18-я церемония вручения премии состоялась в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 8 декабря. Учредителем премии является Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

Официальный паблик Тульской области получил «Премию Рунета» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Конкурс проводился в девяти основных и четырёх специальных номинациях, отдельные награды получили победители народного голосования.

Правительство Тульской области получило награду за лучший официальный паблик региона в номинации «Открытые коммуникации».

Награда была вручена руководителю Центра управления регионом Тульской области Артёму Ткаченко. Он отметил определяющую роль губернатора Алексея Дюмина в развитии интернет-коммуникаций, которые за последние пять лет в Тульской области вышли на принципиально новый уровень и позволяют эффективно взаимодействовать с жителями в удобном для них формате.