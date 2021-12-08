Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретились Сочи, сообщает AMNA 8 декабря.

Mil.ru Россия и Греция

На приеме у российского президента Мицотакис подчеркнул, что в греко-российских отношениях есть возможности для улучшения в экономических вопросах, двусторонней торговле и туризме. Он сказал, что 2021 год в греко-российских отношениях стал стимулом для более тесного сотрудничества на всех уровнях.

Премьер-министр Греции подчеркнул важную роль России в региональных вопросах в связи с ее положением постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявив, что встреча стала возможностью для обмена мнениями по вопросам региональной безопасности.

Мицотакис также упомянул о вкладе России в Греческую революцию 1821 года ровно 200 лет назад, которая привела к созданию современного греческого государства. Путин также подчеркнул особую связь между двумя странами и тот факт, что Год истории Греции и России совпал с двухсотлетием Греческой революции, в ходе которой Россия помогла греческому народу достичь своих целей.

Он выразил удовлетворение темпами роста двусторонних экономических и торговых связей, отметив, что объем торговых операций в этом году вернулся к уровню, предшествовавшему пандемии, и сказал, что переговоры с Мицотакисом будут охватывать более широкий круг вопросов.