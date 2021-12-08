Ватикан, 8 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Отворачиваться от тех, кто оказался на обочине, неверно, заявил 8 декабря Папа Римский Франциск на площади Святого Петра. По его словам, отворачиваться от страдающих «перед лицом истории» нельзя.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Комментируя итоги своей поездки в Грецию и на Кипр, Франциск сказал, что ему удалось заглянуть в глаза беженцам и «увидеть их страдания». Он призвал и других людей взглянуть в глаза тем, «кто оказался на обочине».

Папа Римский Франциск «Позволим им тронуть наши сердца их страданием, чтобы реагировать на безразличие».

Добавим, что Франциск выступал 8 декабря с проповедью в честь католического праздника Непорочного зачатия Девы Марии.