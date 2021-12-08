Азовский район, Ростовская область, , 16:13 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в похищении жителя Азовского района задержаны трое мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 декабря.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Следователи полагают, что в ноябре подозреваемые, находясь в нетрезвом виде, вошли в дом к ранее знакомому мужчине. В ходе возникшего конфликта злоумышленники избили хозяина дома, затем с помощью электрошокера связали его и переместили в подвал жилого дома на хуторе Мечётный. Мотивом преступников стало ранее поданное в полицию заявление о привлечении их к уголовной ответственности. Мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию.

Подозреваемые были задержаны и дали признательные показания. Решается вопрос об аресте предполагаемых преступников.

Расследование продолжается.