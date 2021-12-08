Москва, 8 декабря 2021, 16:13 — REGNUM Китай стремится к германской или японской структуре экономики, нежели американской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.
«Экономика Китая уже больше экономики США по ВВП по паритету покупательной способности. США пытаются доказать обратное по номинальному ВВП, применяя различные статистические ухищрения типа занижения официальной инфляции и завышения реального роста экономики либо начисления так называемой вмененной ренты домохозяйств, — сказал Ануреев. — Простым доказательством таких манипуляций является то, что ВВП США на душу населения на 21% выше немецкого, но немцы производят лучшие промышленные товары и в среднем живут лучше американцев. Китай скорее стремится к немецкой или японской структуре экономики, нежели к статистически искаженной американской».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китаю предстоит усвоить опыт Японии, власти котором тоже тщились экономически обогнать Америку.
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