Москва, 8 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Китай стремится к германской или японской структуре экономики, нежели американской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Экономика Китая уже больше экономики США по ВВП по паритету покупательной способности. США пытаются доказать обратное по номинальному ВВП, применяя различные статистические ухищрения типа занижения официальной инфляции и завышения реального роста экономики либо начисления так называемой вмененной ренты домохозяйств, — сказал Ануреев. — Простым доказательством таких манипуляций является то, что ВВП США на душу населения на 21% выше немецкого, но немцы производят лучшие промышленные товары и в среднем живут лучше американцев. Китай скорее стремится к немецкой или японской структуре экономики, нежели к статистически искаженной американской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китаю предстоит усвоить опыт Японии, власти котором тоже тщились экономически обогнать Америку.