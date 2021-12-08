Ярославль, 8 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Ярославской области Дмитрия Попова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт президента России.

Duma.yar.ru Дмитрий Попов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отставке прокурора стало известно в ноябре. В середине ноября Попов ушёл в отпуск, из которого уже не вернулся. Новый глава региональной прокуратуры пока не назначен, обязанности прокурора исполняет его заместитель Дмитрий Чумак.