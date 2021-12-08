Москва, 8 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В 2022 году инфляция в мире должна замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Picserver.org Инфляция

«В следующем году инфляция в мире должна замедлиться — большинство факторов, вызвавших ее после пандемического 2020 года, постепенно тают, — сказал Ковригин. — Эффект отложенного спроса уже практически потерял своё значение, восстановление деловой активности после коронавирусных запретов тоже вечным быть не может. Деловая активность постепенно возвращается на обычный усреднённый уровень. У российских властей есть шанс добиться в 2022 году смягчения инфляционного давления и снизить общий рост цен до 4% в год. Однако для этого необходимо не ключевую ставку повышать, а гибко работать с налоговыми и неналоговый издержками бизнеса».

Напомним, как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляцию в РФ в 2022 году нужно вернуть к 4%.