Каракас, , 20:03 — REGNUM Национальное собрание Венесуэлы одобрило 7 декабря во втором чтении законопроект об утверждении Соглашения по международной программе Коспас-Сарсат о сотрудничестве с мировой системой бедствия и обеспечения безопасности на море. Об этом сообщает венесуэльское информагентство ElUniversal.

Соглашение направлено на установление сотрудничества с международным сообществом и обмену данными для поисково-спасательных операций на море. упрощение информационного обмена позволит ускорить поиски терпящих бедствие.

Коспар-Сатрас — это международная спутниковая поисково-спасательная система (КоСПАС — Космическая Система Поиска Аварийных Судов; SARSAT — Search And Rescue Satellite-Aided Tracking), образованная в 1977 году совместными усилиями СССР и США.

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