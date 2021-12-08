Москва, 8 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Китаю предстоит усвоить урок Японии, которая тоже пыталась экономически обогнать США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай уже обогнал США в разы по физическим объемам промышленного производства. По уровню ВВП по паритету покупательной способности Китай также немного обогнал США еще до пандемии, но нарастить отрыв в разы не получится, — сказал Ануреев. — Исчерпан эффект глобализации и разделения труда в мировой экономике и потенциал экспортного роста, а в самом Китае усиливаются тенденция старения населения и дефицит рабочих рук. Китаю еще предстоит усвоить урок Японии, которая 30 лет назад пыталась обогнать США и тогда же начала испытывать подобные же проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайская экономика продолжает расти, но сталкивается со множеством внутренних проблем.