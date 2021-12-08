Баку, , 16:07 — REGNUM В Азербайджане стартовали учения для военных пилотов с участием инструкторов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«в N-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему «Воздушные операции» с участием военнослужащих ВВС республики и мобильной тренинговой группы Командования объединённых военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, участников учений будут знакомить с Концепцией оперативных возможностей Североатлантического альянса и другими стандартами НАТО. Занятия продлятся до 9 декабря.