Баку, 8 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Азербайджане стартовали учения для военных пилотов с участием инструкторов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«в N-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему «Воздушные операции» с участием военнослужащих ВВС республики и мобильной тренинговой группы Командования объединённых военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, участников учений будут знакомить с Концепцией оперативных возможностей Североатлантического альянса и другими стандартами НАТО. Занятия продлятся до 9 декабря.