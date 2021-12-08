Париж, 8 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Ангелу Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера Германии. Об этом глава государства написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

«Спасибо, дорогая Ангела, за то, что никогда не забывала уроки истории, за то, что так много сделала для нас, вместе с нами, чтобы продвинуть Европу вперед», — написал президент Франции.

Эммануэль Макрон также поприветствовал Олафа Шольца, которого депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Филиппины закрывают свои границы для жителей Франции, чтобы предотвратить распространение штамма «Омикрон».