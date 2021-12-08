Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Структурные изменения произошли в правительстве Ростовской области: упразднены три управления, а на их основе создано министерство. Соответствующее постановление 7 декабря подписал донской губернатор Василий Голубев.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области переданы функции в сфере информационной политики, взаимодействия с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций.

Курировать работу ведомства будет первый заместитель губернатора Ростовской области, отвечающий за вопросы региональной, муниципальной, информационной политики и социально-политических коммуникаций. В настоящее время на этом посту трудится Игорь Гуськов.