Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Структурные изменения произошли в правительстве Ростовской области: упразднены три управления, а на их основе создано министерство. Соответствующее постановление 7 декабря подписал донской губернатор Василий Голубев.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области переданы функции в сфере информационной политики, взаимодействия с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций.

Курировать работу ведомства будет первый заместитель губернатора Ростовской области, отвечающий за вопросы региональной, муниципальной, информационной политики и социально-политических коммуникаций. В настоящее время на этом посту трудится Игорь Гуськов.