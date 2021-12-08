Ярославль, , 16:05 — REGNUM ПАО «ТГК-2» намерено обратиться в прокуратуру Ярославля по факту игнорирования решений жителей о переходе на прямые договоры двумя управляющими компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «ТГК-2».

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об АО «Управдом Красноперекопского района» и АО «Управдом Ленинского района». Как рассказали в ПАО «ТГК-2», управдомы выставили квитанции жителям на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения с реквизитами управляющих компаний, а не ресурсоснабжающей организации.

«В начале декабря 2021 жители 566 многоквартирных домов (МКД) Ленинского и Красноперекопского районов города Ярославля получили квитанции об оплате услуг отопления и горячего водоснабжения на расчетные счета этих управляющих компаний. Данными действиями управляющих компаний нарушены принятые еще в 2016 году решения собственников МКД о внесении платы непосредственно в ПАО «ТГК-2». Решения принимались в целях недопущения роста дебиторской задолженности управляющих компаний перед ПАО «ТГК-2», — сообщили в ПАО «ТГК-2».

По данным ресурсоснабжающей организации, две управляющие компании за потребленную тепловую энергию и горячую воду задолжали ПАО «ТГК-2» более 379 млн рублей.

«Обязанность платить напрямую производителю энергоресурсов прямо предусмотрена Жилищным кодексом РФ. Управляющие компании не должны получать деньги за услуги, которые они не оказывают: в этом суть решений собственников МКД, которые высказались за прямые расчёты с ПАО «ТГК-2», которые оказались невыполненными», — считают в ПАО «ТГК-2».

Помимо прокуратуры «ТГК-2» намерено обратится в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области и мэрию Ярославля.

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