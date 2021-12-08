Ярославль, 8 декабря 2021, 16:05 — REGNUM ПАО «ТГК-2» намерено обратиться в прокуратуру Ярославля по факту игнорирования решений жителей о переходе на прямые договоры двумя управляющими компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «ТГК-2».
Речь идёт об АО «Управдом Красноперекопского района» и АО «Управдом Ленинского района». Как рассказали в ПАО «ТГК-2», управдомы выставили квитанции жителям на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения с реквизитами управляющих компаний, а не ресурсоснабжающей организации.
По данным ресурсоснабжающей организации, две управляющие компании за потребленную тепловую энергию и горячую воду задолжали ПАО «ТГК-2» более 379 млн рублей.
Помимо прокуратуры «ТГК-2» намерено обратится в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области и мэрию Ярославля.
Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый генеральный директор «ТГК-2»