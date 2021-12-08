Москва, , 16:07 — REGNUM Технологии оценки системы здравоохранения нуждается в усовершенствовании. Об этом 8 декабря заявил генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» министерства здравоохранения России Виталий Омельяновский на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Эксперт отнес этот вопрос к числу существующих проблем российской системы здравоохранения.

«Несколько проблем лекарственного обеспечения, которые я бы хотел выделить. Это связанные с регистрацией оценки технологии здравоозхранения. Необходима разработка методики оценки инновационности. Мы должны определить правила учета реальной практики для регистраций и оценки технологии здравоохранения», — сказал Омельяновский.

Также к числу проблем он отнес и финансовые вопросы системы здравоохранения в части работы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС)

«Остро стоит вопрос порога готовности платить, который приводит к тому, что наша система ОМС переполняется дорогостоящими технологиями, на которые не хватает денег. Нам надо ставить вопрос», — сказал эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Росздравнадзор: в РФ формируют цифровую систему управления медициной