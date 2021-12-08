Лондон, , 16:02 — REGNUM Члены британского правительства присоединяются к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, объявленному США, заявил 8 декабря в Палате общин премьер-министр Британии Борис Джонсон. По его словам, в Пекин не поедет никто из министров.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джонсон «При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойкот, объявленный США, поддержала также Австралия. Япония ещё не объявила о своих планах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Великобритании пока не приняли решения о бойкоте Олимпиады в Пекине