Лондон, 8 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Члены британского правительства присоединяются к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, объявленному США, заявил 8 декабря в Палате общин премьер-министр Британии Борис Джонсон. По его словам, в Пекин не поедет никто из министров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Джонсон «При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойкот, объявленный США, поддержала также Австралия. Япония ещё не объявила о своих планах.