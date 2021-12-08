Бишкек, , 16:00 — REGNUM В течение последних лет в Киргизии постоянно растет число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает пресс-служба президента сегодня, 8 декабря.

Авария (сс) Pixel-mixer

На негативную динамику влияет ряд факторов, включая увеличение количества автомобилей, несоблюдение правил дорожного движения и низкий уровень их знания водителями.

Как показывает анализ, несмотря на предпринимаемые меры, не удается добиться устойчивого снижения аварийности и смертности на дорогах.

Так, с 2010 года на территории республики зарегистрировано 73 851 ДТП, в которых погибло 11 144 человека и ещё 109 567 человек получили различные увечья.

При этом увеличивается количество таких происшествий с участием детей — на их долю приходится 22,1% от общего числа автоаварий или 16 312 ДТП, в которых получили травмы 18 483 ребенка, и погибло 1 306 детей.

По вине водителей совершено 61 694 аварий, в которых погибло 10 020 человек, а 96 939 человек получили различные увечья.

Самыми уязвимыми участниками дорожного движения, как среди раненных, так и среди погибших, являются пешеходы и пассажиры — примерно 70% пассажиров и пешеходов на 30% водителей.