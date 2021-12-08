Кострома, , 16:07 — REGNUM В Костромской области с 1 января 2022 года подорожает проезд в межмуниципальных автобусах. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

Костромской автовокзал Http://trans.adm44.ru

Повышение затронет перевозки из Костромы в Никольское, Красное-на-Волге, Судиславль, Подольское, Козловы горы, Парфеньево, Макарьев, Боговарово и Апраксино. Эти маршруты обслуживаются предпринимателями по нерегулируемым тарифам.

В среднем рост тарифа на 12 направлениях составит 10%. В денежном выражении — от 3 до 285 рублей за одну поездку в зависимости от протяженности пути.

Всего в Костромской области зарегистрировано 133 межмуниципальных маршрута. Стоимость проезда на 48 из них устанавливают предприниматели.

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