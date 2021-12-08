Вологда, , 15:58 — REGNUM В Вологде из-за ковида на карантин закрыты группы в 16 детских садах и классы в 20 школах. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Карантин в школе Gtrksmolensk.ru

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«С самого утра ко мне поступает «коронная» статистика. Она состоит из утренней информации из образовательных учреждений. Сегодня на карантин по COVID-19 закрыты 20 групп в 16 детских садах и в 26 классах 20 школ города. Значительно меньше, чем месяц назад. Но здесь одеяло на себя перетягивает заболеваемость ОРВИ: в детсадах полностью закрыты 3 группы, ещё в 33 введён карантин, в школах карантин в 107 классах! Дорогие родители, если ребёнок заболел, появились первые симптомы болезни, оставайтесь дома», — написал Воропанов.

Мэр также сообщил, что в моногоспиталях города на лечении находится 499 пациентов, в том числе 14 детей и 10 женщин в роддоме.

«53 человека переносят болезнь тяжело», — уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 360 случаев COVID-19.