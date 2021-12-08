Берлин, , 20:03 — REGNUM Федеральная полиция Германии провела обыск в помещениях, связанных примерно с 20 подозреваемыми, предположительно причастными к контрабанде иностранных рабочих в ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство DW 8 декабря.

8 декабря правоохранительные органы Германии провели обыски в нескольких помещениях, предположительно связанных с сетью контрабанды людей, заявил представитель полиции.

Федеральная полиция и таможенные органы Германии провели рейды, главным образом в Берлине и Бранденбурге, к западу от столицы. Также было развернуто специальное подразделение по борьбе с терроризмом. Для проведения рейдов было задействовано в общей сложности около 1000 офицеров.

По данным полиции, рейды связаны примерно с 20 людьми, подозреваемыми в организованной преступности, включая подделку официальных документов, торговлю людьми и другую незаконную занятость.

Как сообщает информационное агентство со ссылкой на представителя полиции, сеть представительств по временному трудоустройству на Балканах и в Германии провозила работников из стран, не входящих в ЕС, подделывала для них документы, удостоверяющие личность, и размещала их в крупных немецких логистических компаниях.

Согласно полученным данным, власти ожидают ареста активов по всей Германии на сумму в несколько миллионов евро.