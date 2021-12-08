Уфа, 8 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Жителя Стерлитамака приговорили к 20 годам колонии за убийство двух женщин и преступления против половой свободы, которые были совершены с 2006 по 2020 годы в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что осенью прошлого года стражи порядка города Стерлитамака получили информацию об исчезновении 43-летней местной жительницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что обвиняемый последним общался по телефону с пропавшей, но мужчина отрицал причастность к ее исчезновению.

«В ходе изучения его биографии и допроса его знакомых выяснилось, что мужчина причастен к еще двум преступлениям против половой неприкосновенности. Одно было совершено в отношении его бывшей супруги в 2006 году, а второе в 2020 году в отношении жительницы Мечетлинского района, с которой он познакомился социальных сетях. Обе женщины тогда отказались писать заявления о совершенных в отношении них преступных посягательствах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, следователи проверили нераскрытые преступления. Их внимание привлекло исчезновение в 2007 году в Стерлитамаке 34-летней женщины при подобных обстоятельствах.

«При повторном изучении материалов уголовного дела 13-летней давности и проверки на причастность обвиняемого, установлено, что он также одним из последних контактировал с пропавшей и был с ней знаком», — говорится в сообщении.

Следователям удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность фигуранта уголовного дела к совершенным преступлениям. Обвиняемый сообщил, где оставил части тел потерпевших, но отказался признавать вину в убийствах или половых преступлениях.

Он пояснил, что в 2007 году он оборонялся и нанес женщине смертельные телесные повреждения, а в 2020 году во время конфликта со второй потерпевшей ударил ее, женщина упала, ударилась головой об стол и скончалась.

Несмотря на это следователи доказали, что, фигурант уголовного дела действовал умышленно и убил своих жертв.

Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Также в пользу потерпевших была взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.