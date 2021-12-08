Берлин, , 20:04 — REGNUM Риттер Спорт, Мерседес-Бенц, Фольксбанк, Отто и BMW — это лишь некоторые из брендов, которые изменили свои лозунги в целях поддержки государственной кампании по вакцинации. Об этом сообщило немецкое агентство DW 8 декабря.

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Mercedes-Benz сменил свой лозунг «лучшее или ничего» на более ориентированный на общественное здравоохранение слоган. Крупнейшие акулы бизнеса и финансов, начиная с Burger King и заканчивая немецкими банками, также участвуют в масштабной кампании.

Более 150 немецких компаний, в том числе некоторые из крупнейших в стране, присоединились к движению в социальных сетях, чтобы побудить местных жителей сделать прививку от COVID-19.

Например, Риттер Спорт, один из крупнейших производителей шоколада в Германии, поменял свой знаменитый «Квадратно. Практично. Хорошо» на «Квадратный. Практичный. Вакцинированный».

Гигант супермаркетов Lidl заменил слоган «Lidl того стоит» фразой «Вакцинация того стоит», в то время как Mercedes Benz теперь говорит клиентам «Вакцинация или ничего».

Среди других участников кампании — BMW, производитель мыла Persil, Burger King и такие банки, как Sparkasse и Volksbank.

Будущий канцлер Олаф Шольц высоко оценил эту идею, назвав ее «выдающимся признаком социальной ответственности и самостоятельной инициативы со стороны корпораций».