Минск, , 15:55 — REGNUM Новополоцкий городской отдел СК Белоруссии возбудил уголовное дело по ч.3 ст.293 Уголовного кодекса республики («массовые беспорядки») в отношении 20-летнего местного жителя Л. Зампрокурора города санкционировал применение к гражданину меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как установлено в ходе предварительного следствия, Л., зарегистрированный в Telegram под именем «КЕК», 10 и 11 августа 2020 года с использованием компьютерной техники умышленно и противоправно собрал информацию, предназначенную для обучения и иной подготовки других граждан к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества», — сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии. — Собранную информацию Л. распространил в Telegram-чатах, чтобы с ней могли ознакомиться жители г. Новополоцка и близлежащих населенных пунктов».

Напомним, в финале белорусской президентской кампании 2020 года сотни тысяч граждан Белоруссии приняли участие в ненасильственных акциях протеста против фальсификации выборов и государственного терроризма. Александр Лукашенко объявил себя президентом и санкционировал крайние меры подавления протестов, напутствовав нового генпрокурора Андрея Шведа ставших крылатыми словами «иногда не до законов». За доказанные деяния белорусских силовиков — убийства, пытки, произвольные аресты, погромы и другие преступления, ни один из них не был привлечён к уголовной или даже административной ответственности. Белорусские граждане обратились за защитой в зарубежные инстанции, констатируя «правовой дефолт» в постсоветской республике.

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