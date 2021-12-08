Берлин, , 20:11 — REGNUM Согласно информации СМИ, Германия приняла заявки на переселение около 25 000 афганских беженцев и членов их семей. Большинство из них все еще ждут эвакуации. Об этом сообщило немецкое агентство DW 8 декабря.

Тысячи афганцев, которые помогали немецким вооруженным силам во время войны в Афганистане, все еще ждут эвакуации из страны.

Газетная группа Funke со ссылкой на министерство внутренних дел сообщила, что власти Германии согласились принять около 25 000 афганцев, включая людей, которые сотрудничали с бундесвером в период с 15 мая по 26 ноября.

Более 17 000 афганцев все еще ожидают отправки через четыре месяца после того, как западные страны завершили свои миссии по эвакуации из Афганистана.

Согласно отчету министерства внутренних дел Германии, страна одобрила заявки на прием 24 556 афганцев. Эта цифра включает 4590 местных афганских сотрудников и 19 966 иждивенцев. При этом на данный момент всего 7033 афганских граждан прибыли в Германию.

Исполняющая обязанности министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила: «Федеративная Республика Германия взяла на себя глубокое обязательство не оставлять этих людей без защиты теперь, когда мы наконец покидаем страну».

Она также отметила, что оказание помощи местному персоналу является обязанностью всех международных сил в Афганистане.