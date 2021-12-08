София, , 15:54 — REGNUM В ближайшее время цены на холодную и горячую воду Болгарии повысятся сразу на 30%. Об этом 8 декабря в эфире софийского телеканала БТВ заявил председатель Союза операторов водоснабжения и канализации Болгарии Ангел Престойски.

Водоснабжение Steve Johnson

По его словам, на такой шаг местные власти будут вынуждены пойти «ради спасения целой отрасли ЖКХ».

»Многим нашим компаниям грозит банкротство из-за подорожания электроэнергии, а на отдельных участках магистрального трубопровода и региональных веток оборудование изношено на 90 процентов, — резюмировал, в частности, он. — Мы не можем работать себе в убыток».

Как подчеркнул А. Престойски, общая задолженность соответствующих фирм-операторов составляет более 12 миллионов левов ($7 млн), и эта сумма растет практически ежедневно.

Тем временем ряд болгарских общественных организаций объявил о намерении провести в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны акции против подорожания жилищно-коммунальных услуг. Согласно официальной информации, на сегодняшний день более 70% жителей Болгарии не в состоянии своевременно и полностью оплачивать квитанции ЖКХ.