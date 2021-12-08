Нижний Новгород, , 15:53 — REGNUM В Нижнем Новгороде в 2022 году в рамках проекта «Чистое небо» под землю переложат 14,1 км воздушных коммуникаций. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев, передаёт пресс-служба муниципалитета столицы Приволжья.

Нижний Новгород Vadim Zhivotovsky

По его словам, на проведение этих работ на участке от площади Сенной по улице Родионова и Казанскому шоссе, а также на проспекте Гагарина в следующем году потратят около 170 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным мэрии Нижнего Новгорода, в 2021 году в центре города переместили под землю более 26 км воздушных линий коммуникаций. На эти цели израсходовали около 150 млн рублей.