Рига, 8 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум.

NakNakNak Рига

Комиссия по финансовым и административным делам Рижской думы намерена утвердить объединение муниципальных предприятий Rigas nami, Rigas pilsetbuvnieks, Rigas Centraltirgus и Rigas serviss в одно предприятие. Об этом сообщил портал «МК-Латвия».

Новое объединенное предприятие будет называться Rigas nekustamie ipasumi. Слияние направлено на централизацию управления недвижимостью и повышение эффективности существующих компаний столицы Латвии, а также на усиление корпоративного управления и административного потенциала.

Планируется, что реорганизация приведет к снижению ошибок и недостатков в управлении и появлению высокоэффективного менеджмента. Также планируется добиться более эффективного использования людей, оборудования, площадей и других ресурсов.

Слияние позволит сократить до пяти руководящих должностей на первом этапе и до 28 на втором и третьем этапах. На первом этапе запланирована экономия в размере 108 000 евро, а на втором и третьем — 604 800 евро.