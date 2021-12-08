Берлин, , 20:10 — REGNUM 8 декабря парламент Германии торжественно избрал Олафа Шольца новым канцлером ФРГ, поскольку Ангела Меркель покидает свой пост спустя 16 лет правления крупнейшей экономикой Европы. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Немецкий бундестаг избрал Олафа Шольца канцлером 8 декабря утром, когда Ангела Меркель официально ушла с политической сцены. Утреннее голосование нижней законодательной палаты Германии, проведенное без прений, было воспринято как формальность.

Голосование открыл председатель бундестага Бербель Бас. В общей сложности 395 из 707 голосов членов парламента подано за то, чтобы Шольц стал новым главой правительства Германии. 303 человека проголосовали «против», шестеро воздержались.

Однако не все члены так называемой «светофорной коалиции» Шольца проголосовали «за». Если бы они это сделали, он получил бы 416 голосов.

Левоцентристские социал-демократы Шольца (СДПГ) стали крупнейшей партией на всеобщих выборах в сентябре и с тех пор заключили коалиционное соглашение со сторонниками защиты окружающей среды «зелеными» и ориентированной на бизнес Свободной демократической партией (СВДП).

После голосования Шольц во главе кортежа направился в президентский дворец Бельвю, где президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайервручил ему официальный документ о назначении. Затем Шольца доставили обратно в бундестаг, где он был приведен к присяге.

Теперь новый канцлер возвращается во дворец вместе с теми, кто будет избран членами его кабинета для инаугурации новых министров. Кабинет состоит из 16 министров — семи от СДПГ, пяти от «зеленых» и четырех от СВДП.

В течение дня уходящие министры официально передадут портфели своим преемникам.