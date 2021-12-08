Оттава, , 15:58 — REGNUM Мнение о том, что штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более легкую форму COVID-19, является необоснованным. Об этом заявил доктор молекулярной биологии Университета Торонто Джон Прассас, представляя лабораторные данные по этому штамму SKAI 8 декабря.

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Он подчеркнул, что с новыми данными становится еще более очевидным, что «Омикрон», вероятно, будет преобладать в ближайшие 2−3 месяца.

На вопрос о том, можем ли мы говорить о постепенном ослаблении коронавируса, Прассас ответил, что пока об этом говорить рано.

«Нет большого эволюционного давления для того, чтобы этот вирус стал более мягким. Если это случится, это будет просто счастливый случай», — отметил он.