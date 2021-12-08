Москва, 8 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. На фоне ухудшения ситуации в Афганистане, наращивания военно-биологической активности стран Запада на пространстве бывшего СССР и других вызовов работа по обеспечению безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) должна быть выведена на новый уровень. Об этом 8 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю 30-летия СНГ, которое размещено на сайте МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил глава российского МИД, страны — члены СНГ должны постоянно контролировать «вопросы обеспечения безопасности во всех измерениях, борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком» из-за международной нестабильности и усиления напряженности на внешних границах Содружества.

«Обострение ситуации в Афганистане, наращивание военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве, другие вызовы диктуют необходимость вывода этой работы на новый уровень — как в рамках Содружества, так и через сопряжение его усилий с ОДКБ, ШОС, другими межгосударственными объединениями в Евразии», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия осуждает санкционную практику Запада и постоянно контактирует по этой теме со странами, входящими в СНГ и ЕАЭС.